Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bilic Payet’i Marsilya’ya kaptırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yıldız oyuncusu Dimitri Payet, eski takımı Marsilya'ya transfer oldu.
12:0230 Ocak 2017
0
Bilic Payet’i Marsilya’ya kaptırdı

İki kulüp, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Fransız ekibi Marsilya, transferi resmi internet sitesinden, “Evine hoşgeldin Dimitri” başlığı ile duyurdu. 2015 haziran ayında Marsilya’dan West Ham United’a 10.7 milyon pound bonservis bedeliyle transfer olan Payet, 25 milyon pound karşılığında eski takımına döndü. Marsilya, yıldız oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Payet, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United ile bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 6 asiste imza attı.

Etiketler
marsilya payet slaven bilic West Ham United
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER