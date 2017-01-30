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Branislav Ivanovic’i Lucescu kaptı

Adı geçmiş dönemlerde Galatasaray ile anılan Branislav Ivanovic, Zenit'in teklifini kabul etti. Transfer 24 saat içinde gerçekleşebilir.
18:3430 Ocak 2017
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Branislav Ivanovic’i Lucescu kaptı

İngiltere Premier Lig’de Chelsea forması giyen Branislav Ivanovic’in yeni adresi belli oldu. Sırp savunmacı Rusya’nın Zenit kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, 9 sezondur Londra temsilcisinde top koşturuyor. Sağ bekte ve savunmanın ortasında oynayabilen başarılı defans oyuncusu, uzun yıllardır Chelsea’nin değişilmezleri arasındaydı.

Yıldız futbolcunun adı geçtiğimiz dönemlerde sık sık Türk takımları ile de anıldı. Deneyimli savunmacının adı Galatasaray başta olmak üzere bir çok kulüp ile anılmıştı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
Branislav Ivanovic chelsea Ivanovic lucescu transfer zenit
Son güncelleme: 18:35 | 30.01.2017
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