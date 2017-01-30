Bursaspor golü unuttu

Süper Lig’de son 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, bu periyotta rakip filelere de yalnızca 2 gol atabildi.

Spor Toto Süper Lig'e Hamza Hamzaoğlu yönetiminde iyi bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada 4 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, 12. haftadaki Galatasaray mağlubiyetinin ardından adeta çöküşe geçti. Ligde oynadığı son 8 maçta 6 mağlubiyet elde eden Timsah, son 4 maçtır da puan alamıyor. Ligin ilk 15 haftalık periyodunda 6 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, son 4 maçtır takımına ne gol ne asist katkısı yaptı. Son 4 haftada yalnızca genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, 2 gol kaydetti.

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Topla en az oynayan takım

Dün oynanan Başakşehir karşılaşmasında yüzde 26.6 oranında topa sahip olan yeşil-beyazlılar, bu sezon Süper Lig’de bir maçta topa en az sahip olan takım unvanını da elde etti.

Bursaspor’un son 4 maçta oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği 3-1 Bursaspor

Bursaspor 1-2 Trabzonspor

Bursaspor 0-1 Adanaspor

Başakşehir 1-0 Bursaspor