Demba Ba testi geçemezse iki alternatif sırada

Ara transferin bitimine 1 gün kala Beşiktaş, golcü takviyesinde hareketli saatler yaşıyor. Sıfır maliyetle Çin'den sezon sonuna dek kiralanması için anlaşma sağlanan Demba Ba, dün akşam saatlerinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ABD'den İstanbul'a geldi. Senegalli golcünün bugün geçeceği sağlık kontrolünde bir sıkıntı çıkmazsa 31 yaşındaki ‘Baba' yarın Vodafone Arena'daki toplu imza törenine katılıp 1.5 yıl aradan sonra yeniden Kartal olacak.
İMZALARSA, MARTA KADAR YOK
Temmuz ayında ayağı kırılan Ba, imzayı atarsa hemen Los Angeles'taki tedavisine dönüp, mart başında takıma katılacak. Olumsuz ihtimale hazırlıklı olan yönetim, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile 1.5 yıllığına anlaştı. Diğer forvet alternatifi ise kiralık forma giydiği CSKA Moskova'dan çok mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Monaco'nun 2.03'lük Fildişili devi Lacina Traore. Üç isim arasında son kararı elbette Başkan Orman verecek.