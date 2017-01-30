Demba Ba testi geçemezse iki alternatif sırada

İkinci Beşiktaş macerasına hazırlanan Demba Ba, dün İstanbul’a geldi. 7 aydır futbola uzak kalan Senegalli golcünün bugünkü sağlık kontrolünde pürüz çıkarsa siyah-beyazlılar, Adebayor veya Traore’yi kadrosuna katıp ara transferi noktalayacak.

Ara transferin bitimine 1 gün kala Beşiktaş, golcü takviyesinde hareketli saatler yaşıyor. Sıfır maliyetle Çin'den sezon sonuna dek kiralanması için anlaşma sağlanan Demba Ba, dün akşam saatlerinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ABD'den İstanbul'a geldi. Senegalli golcünün bugün geçeceği sağlık kontrolünde bir sıkıntı çıkmazsa 31 yaşındaki ‘Baba' yarın Vodafone Arena'daki toplu imza törenine katılıp 1.5 yıl aradan sonra yeniden Kartal olacak.

Quaresma`yı Fenerbahçe`ye o önermiş İlgili Haberi Oku

İMZALARSA, MARTA KADAR YOK

Temmuz ayında ayağı kırılan Ba, imzayı atarsa hemen Los Angeles'taki tedavisine dönüp, mart başında takıma katılacak. Olumsuz ihtimale hazırlıklı olan yönetim, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile 1.5 yıllığına anlaştı. Diğer forvet alternatifi ise kiralık forma giydiği CSKA Moskova'dan çok mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Monaco'nun 2.03'lük Fildişili devi Lacina Traore. Üç isim arasında son kararı elbette Başkan Orman verecek.