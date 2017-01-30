Emrah Tuncel Manisaspor’da

Manisaspor, Ankaragücü'nden ayrılan Emrah Tuncel'i renklerine kattı.

Manisaspor, Ankaragücü ile yollarını ayıran kaleci Emrah Tuncel’i renklerine bağladı.

İlk yarıda 15 maçta Başkent ekibinin kalesini koruyan 30 yaşındaki usta eldivenle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi. Malatyaspor’da profesyonel olan Emrah Tuncel, daha sonra sırasıyla Boluspor, Adana Demirspor, Tarsus İdman Yurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor ve son olarak Ankaragücü’nde oynadı. Deneyimli file bekçisi kariyeri boyunca Süper Lig’de 15, 1. Lig’de 69, 2. Lig’de 37, Türkiye Kupası’nda ise 23 maçta görev yaptı.