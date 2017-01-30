Erkekler Türkiye Kupası isim sponsoru ‘Integral Forex’

Ankara’da 15 Şubat’ta başlayacak olan Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru İntegral Forex oldu.

Ankara’da 15-19 Şubat tarihleri arasında organize edilecek Integral Forex Türkiye Kupası’nın kura çekimi, 31 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayacak kura çekiminde Integral Forex Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımların temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri de katılacak. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 15 haftayı ilk 8’de bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediyespor, Türkiye Kupası’nda mücadele edecek.

Eleme usulüyle oynanacak müsabakaların ilki, 15 Şubat Çarşamba günü oynanırken, final müsabakası da 19 Şubat’ta Ankara Arena’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl Bursa’da 31. kez gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, finalde Darüşşafaka Doğuş’u yenerek kupayı müzesine götürmüştü.