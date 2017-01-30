Eskişehirspor 85’te yıkıldı!

TFF 1. Lig’in 19. haftasının son maçında Şanlıurfaspor, evinde ligin lideri Eskişehirspor’u ağırladı. Mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Es-Es 35 puanla liderliğini sürdürürken, ev sahibi takım 22 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Eskişehirspor’un kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bruno’nun vuruşu üst direkten auta çıktı.
30. dakikada Erkan Zengin’in serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği top Uğur İnceman’ın kafasının üzerinden auta çıktı.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdulaziz Solmaz, kaleyi görür görmez vurdu. Kaleci Boffin, kaleye giden topu yumruklayarak kornere attı.
39. dakikada Bruno’nun pasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar’ın, ceza sahasının dışından sert vurduğu top üstten auta çıktı.
51. dakikada Bruno’nun pasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar, ceza sahası içinde topu düzgün bir vuruşla kalecinin solundan kaleye gönderdi. 1-0
52. dakikada kaleci Sinan Ören, defansın arkasına gönderilen topa koşan Bruno’nun önüne yatarak topu son anda kontrol etti.
56. dakikada Batuhan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Oktay Delibalta, topu ayağından açınca mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
59. dakikada Hüseyin Kala’nın gönderdiği topla buluşan Abdulaziz Solmaz’ın vuruşu yandan auta çıktı.
70. dakikada Hüseyin Kala’nın ceza sahası içine gönderdiği topu defans kale ağzında kafayla son anda kornere attı.
79. dakikada Erkan Zengin’in kaleye doğru kullandığı serbest vuruşu kaleci son anda kornere attı.
83. dakikada Şaban Özel’in ceza sahasına gönderdiği topa Artun Akçakın’ın kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.
85. dakikada Abdulaziz Solmaz’ın pasında topla buluşan Hasan Batuhan Artarslan, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi. 1-1
Stat: GAP Arena
Hakemler: Özgüç Türkalp, Erdinç Sezertam, Osman Karakaş
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Oktay Delibalta (Artun Akçakın dk. 70), Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer (Hasan Batuhan Artarslan dk. 55), Batuhan Karadeniz (Askar dk. 87), Cemil Adıcan, Şaban Özel
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Acar (Hakan dk. 90), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Ofoedu dk. 72), Osman Tarık Çamdal, Akaminko, Hürriyet Gücer, Kamil Çörekçi, Bruno Mombra (Ndong dk. 90)
Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 51) (Eskişehirspor), Hasan Batuhan Artarslan (dk. 85) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Oktay Delibalta, Kağan Söylemezgiller, Askar (Şanlıurfaspor), Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur İnceman (Eskişehirspor)