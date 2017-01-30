Fener Kayseri’de söndü

Oktay APAYDIN yazdı...

Fenerbahçe Kayseri'ye hava koşulları ve diğer nedenlerle ürkek gelirken lideri devirmenin de haklı gururunu yaşıyordu. Korktuğu başına geldi. Şampiyonluk ümitlerine bir darbe daha vurdu. Maç Fenerbahçe baskısıyla başlayacak diye düşünürken; Kayserispor'un direncini gördük. Devre arasında 8 transfer yapıp adeta toplama halı saha takımına dönen Kayseri, süper ligin şampiyonluk favorilerinden Fenerbahçe'ye ilk devre son beş dakika hariç pozisyon vermedi desem yeridir. Kayseri ilk golünü de Deniz'in şutunu sektiren kaleci Volkan'ın hatasını affetmeyen eski Galatasaraylı Umut Bulut'la buldu. Bu arada özellikle sol kanada alınan eski Porto'lu Premier Lig ve Seri A tecrübeleri olan Silvestr Varela, birebir her pozisyonda sağ bek Şener'e adeta çimleri yoldurdu. İkinci yarıda 67. dakikada da enfes bir pasla Güray'ı görüp Kayseri'yi yeniden 2-1 öne geçirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ama adeta ‘top yuvarlaktır' sözünü anımsatan Advocaat'ın büyük umutlar bağladığı Salih oldu. İkinci yarı da bu dengede başladı.

TRABZON'A SELAM!

Kayseri daha bir defans ağırlıklı oynadı ilk dakikalarda ve Fener baskısı vardı. Oyuncu değişiklikleri de üzerine adeta ölü toprağı serilen; “Ben bu maçı alacağım” diyen Mehmet Topal ve Lens dışında oyuncusu olmayan Fenerbahçe'ye yaramayınca, direnen Kayseri'nin oyununa mağlup oldu. Sistem değişiklikleri ile oyuna damgasını vuran Sergen Yalçın galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Güray dün Fenerbahçe'yi yıkan adam oldu. İki gol bir asist yaparken kıymetini bilmeyen Trabzon'a da selam yolladı.

Sonuç olarak maça adeta Süper Lig'de kalma için bir final maçı gözüyle bakan Kayserispor kendisi için hayati olan üç puana kavuşurken; Fenerbahçe'de yeni bir kaosun başlangıç fitilini ateşledi. Maçı zaten hak eden Kayseri idi. Fenerbahçe ise maalesef bir hiçti.