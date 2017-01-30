Fenerbahçe vurgun yedi

Statlar çok güzel, kapasiteleri de fazla ama seyirci az olunca çok kötü bir görüntü oluşuyor. Öncelikle bu soruna bir çözüm bulunmalı. Şampiyonluk yolunda iddialı bir Fenerbahçe, Kayseri'ye gelmiş ama seyirci yok denecek kadar az.

Fenerbahçe mücadeleye Kayseri yarı sahasına yerleşme amacıyla çıkmıştı ama işler hiç de öyle olmadı. Sarı-lacivertlilerin ataklarını daha oluşma aşamasında önleyen ev sahibi ekip, Fener'e oynayacak alan da bırakmadı. Rakibe basan, hücuma da çok iyi çıkan bir Kayserispor buldu karşısında Fenerbahçe.

Alper oldukça etkisiz bir görüntü çizerken, Mehmet Topal ve Josef de ileri çıkmayarak Kayseri ataklarını önlemeye çalıştılar. Atak yapmayı sadece Lens istese de o da Erkan Kaş'a takıldı. İlk yarının Fenerbahçe adına en iyisi olan Mehmet Topal, ayakta kalan tek isimdi. Salih de sürekli pres yaparak ona katkı sağladı. Uzun bir aradan sonra çıkana kadar iyi oynadı diğer maçlara nazaran genç oyuncu.

Maç boyunca Kayserispor'un güzel futbolunu seyrettik. Güray, Lawal ve Varela ön plana çıkan isimler oldu ev sahibi ekipte. Özellikle Varela, Şener, Hasan Ali ve Kjaer'e oldukça zor anlar yaşattı. Bu futbolcuyu seyretmek keyif oldu futbolseverler için.

Fenerbahçe ikinci yarıda o kadar kötü oynadı ki, bu tarihi fark da kaçınılmaz oldu. Güray Vural attığı iki güzel gol ve yaptığı asistle Kayserispor'u zafere taşıdı.

Fenerbahçe bu şekilde oynamaya devam ederse, lig onlar için çok erken bitecek. Geçen hafta ligin en iyi takımı Başakşehir'i yendikten sonra bu hafta ligin son sıralarındaki Kayseri'den böyle bir fark yemek izah edilebilir gibi değil.