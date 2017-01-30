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29 Ocak 2017 19:02
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FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Fenerbahçe’de derbi mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
14:5330 Ocak 2017
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Fenerbahçe’de derbi mesaisi başladı

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma, koşu, koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. İki ekip 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek.

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beşiktaş Fenerbahçe
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