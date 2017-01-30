Fenerbahçe’de kayıp 21 milyon Euro

Ligde aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de futbolcuların da piyasa değeri düşüyor. Kadroda yer alan 25 futbolcunun 17'sinin piyasa değeri düşerken, yaşanan kayıp tam 21 milyon 700 bin Euro.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 19 haftada 35 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe’de futbolcuların da piyasa değeri düştü. Sezon başında takım kadro değeri 159 milyon 750 bin Euro olan Fenerbahçe’nin güncel değeri 142 milyon 550 bin Euro’ya düştü. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe’de bu sezon yalnızca 4 futbolcunun piyasa değeri yükseldi. Adı özellikle Chelsea ile anılan başarılı savunmacı Simon Kjaer’in değeri 10 milyon Euro’dan 11,5 milyon Euro’ya yükseldi. Caner Erkin’in gitmesiyle birlikte sol bekte formayı kaptırmayan Hasan Ali Kaldırım da değerini yükselten isimlerden. Hasan Ali’nin sezon başındaki 5 milyon Euro’luk değeri, 6 milyon Euro’ya yükseldi.

Kadrodaki diğer isimler ise, Josef de Souza ve kiralık olarak kadroda yer alan yıldız futbolcu Lens. Souza’nın sezon başındaki değeri 8 milyon Euro olarak belirlenirken, şimdiki değeri ise 9 milyon Euro. 11 milyon Euro piyasa değeriyle Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelen Lens’in güncel değeri ise 12 milyon Euro. 4 futbolcunun sezon başından bu yana yaşadığı toplam yükseliş 4,5 milyon Euro oldu.

Kadıköy`ün de büyüsü bozuldu Kayserispor deplasmanında 4-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, iç sahada kaybedilen puanlar da dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçın sadece 5'ini kazanabildi. İlgili Haberi Oku

3 futbolcuda değişiklik olmadı

Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza ve Lens’te 4,5 milyon Euro’luk artış yaşanırken, 4 futbolcu ne değer kazandı ne de kayıp yaşadı. Şener, Ozan Tufan ve Stoch, sezon başındaki piyasa değerlerini koruyan isimler oldu. Şener’in 5 milyon Euro, Stoch’un 4,5 milyon Euro ve Ozan Tufan’ın da 7 milyon Euro’luk piyasa değerleri sabit kaldı. Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen Oleksandr Karavayev de henüz piyasa değerinde değişim yaşamadı. Ukraynalı futbolcunun değeri 2,5 milyon Euro.

Sarı-lacivertli takımda yaşanan piyasa değer kaybı ise dikkat çekiyor. Kadroda yer alan 25 futbolcudan 17’si geride kalan 19 haftada büyük değer kayıpları yaşadı. En büyük düşüş ise bu sezon başında büyük umutlarla transfer edilip sonrasında kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Brezilyalı golcü Fernandao’da yaşandı. İki futbolcu da 2,5 milyon Euro’luk değer kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde 17 futbolcunun toplam değer kaybı 21 milyon 700 bin Euro oldu.

Kaleci Volkan Demirel’in değeri 2,5 milyon Euro’dan 2 milyon 250 bin Euro’ya geriledi. Kiralık olarak kadroda yer alan bir diğer kaleci Fabiano’nun değeri ise 3 milyon 750 bin Euro’dan 2 milyon 250 bin Euro’ya düştü. Fenerbahçe’nin 3. kalecisi Ertuğrul Taşkıran da değer kaybetti. 1 milyon Euro değeri olan 27 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 700 bin Euro’ya düştü. Bu sezon kadroya dahil edilen 4 savunma oyuncusu da değer kaybetti. Martin Skrtel’in değeri 8 milyon Euro’dan 6,5 milyon Euro’ya, Roman Neustadter’in değeri 7 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya, Gregory van der Wiel’in değeri 7,5 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya, İsmail Köybaşı’nın da değeri 5 milyon Euro’dan 4 milyon 250 bin Euro’ya düştü. Defans oyuncularının toplam değer kaybı 6 milyon 750 bin Euro olarak dikkat çekti.

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En büyük düşüş hücum oyuncularında

Orta sahada oynayan futbolculardan 4 isim değer kaybı yaşadı. Mehmet Topal’ın değeri 10 milyon Euro’dan 8,5 milyon Euro’ya, Alper Potuk’un değeri 8 milyon Euro’dan 7 milyon Euro’ya, Salih Uçan’ın değeri 3 milyon Euro’dan 2,5 milyon Euro’ya, Uygar Zeybek’in de değeri 750 bin Euro’dan 600 bin Euro’ya geriledi. Fenerbahçe’de en çok değer kaybı hücum oyuncularında yaşandı. Hücum bölgesinde forma giyen 6 oyuncu, toplam 10 milyon Euro değer kaybı yaşadı. Devre arasında sakatlanan Volkan Şen’in değeri 7,5 milyon Euro’dan 6,5 milyon Euro’ya geriledi. Mehmet Ekici transferinde takasta kullanılmak istenen ancak gitmemek için direnen Aatif Chahechouhe, 500 bin Euro değer kaybetti. Aatif’in sezon başında 3,5 milyon Euro olan piyasa değeri, şu anda 3 milyon Euro…

Kadro dışı bırakılan Emenike de değer kaybı yaşayan bir başka isim… Çalışmalarını Dereağzı’nda sürdüren Nijeryalı oyuncunun sezon başında 9 milyon Euro olar değeri, 7 milyon Euro’ya geriledi. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Sow da 2 milyon Euro değer kaybı yaşadı. Yıldız oyuncunun sezon başında 13 milyon Euro olan piyasa değeri, 11 milyon Euro’ya geriledi. Robin van Persie 2 milyon Euro, Fernandao da 2,5 milyon Euro değer kaybetti. Sezon başında 9 milyon Euro değeri olan Van Persie’nin güncel değeri 7 milyon Euro olurken, Fernandao’nun değeri de 8,5 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya düştü.

Fenerbahçe’nin yaşadığı 21 milyon 700 bin Euro’luk değer kaybı, Süper Lig ekibi Adanaspor’un toplam değerinden fazla…