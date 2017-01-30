Fenerbahçe’nin kabusu Umut Bulut

Son kez Galatasaray forması altında 288 gün önce Antalya’ya karşı gol atan Umut Bulut, dün orucuna son verdi. 33’lük yıldız 4. farklı takımda Fenerbahçe’ye karşı sevinirken rakibine şampiyonluk yarışında büyük darbe vurdu.

Fenerbahçe, Umut Bulut'tan çektiği kadar çok az futbolcudan çekmiştir. Galatasaray'dan adeta kovulurcasına gönderilen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere karşı kariyerinde 9. golünü atmayı başardı. Süper Lig'de tam 288 gündür suskun kalan ve son golünü 16 Nisan'da Galatasaray forması altında Antalya karşısında sarsan Umut Bulut, orucuna son vermeyi başardı.

Kariyerindeki 4. farklı takımda sarı-lacivertlilere karşı gol sevinci yaşayan Umut Bulut maç bitiminde şu ifadeleri kullandı: “Ligde kötü bir durumdayız. Artık buradaki tüm maçlarda puan almamız lazım. Takım halinde inandık. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel galibiyet oldu. Böyle farklı skor beklemiyorduk ama çok konsantreydik. Kazanacağımıza inanmıştık.”

Fenerbahçe`de Salih Uçan sakatlandı Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Salih Uçan, Kayserispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. İlgili Haberi Oku

KANARYA AVCISI GÜRAY

Güray Vural, Kayseri'nin dün Fener'i farklı devirdiği karşılaşmada, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu kariyerinde attığı 18 golün 5'ini Fenerbahçe filelerine gönderdi. Maçın uzatma dakikalarında jeneriklik bir gole imza atan 28 yaşındaki oyuncu, “Fenerbahçe'ye şansım yaver gidiyor. Hep güzel golleri onlara atıyorum. Çok güçlü bir rakibi yendik. Umarım devamı gelir” dedi. Son golde hakemin vuruştan sonra maçı bitireceğini söylediğini belirten Güray, “Rotman'a ‘Topu önüme bırak, vuracağım' dedim. Hissettim herhalde, şutumu attım ve gol oldu” şeklinde konuştu.