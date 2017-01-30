Galatasaray’da Hollandalı farkı

2009-2010’da Frank Rijkaard yönetiminde aynı periyotta 66 kez ağları sarsan Galatasaray'da, bu başarıya yine bir Hollandalı hoca, Riekerink ulaştı.

Ligde Akhisar Belediyespor’u 6-0 deviren Galatasaray, 2009-2010 sezonundan sonra, ilk 27 maçlık periyotlar göz önünde bulundurulduğunda, en golcü sezonunu geçiriyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 27 karşılaşmada 60 kez ağları sarsan sarı-kırmızılılar, 2.2 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, geçen sezon ise aynı dönemde 52 gol kaydetmişti.

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2009-2010'da Frank Rijkaard yönetiminde ligi 3. sırada tamamlayan Aslan, Türkiye Kupası'nı kazanmış ve sezonun ilk 27 maçlık bölümünde tam 66 gol bulmuştu. Galatasaray o sezon maç başına 2.4 gol ortalamasıyla oynadı. Sarı-kırmızılılar, Rijkaard'ın ardından en golcü sezonunu yine bir Hollandalı teknik adamla, Riekerink'le yaşıyor.