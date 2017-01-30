Galatasaray’da Podolski zirvesi

Nassim Touihri, Japon ekibi Kobe’nin Podolski'ye sunduğu senelik 8 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiklerini belirtti. Ancak 3.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini düşük bulan ve yeni isim almanın zorluğuna vurgu yapan Galatasaray yönetimi transferi veto etti.

Galatasaray’da Lukas Podolski'nin geleceği şekillenmeye başladı. Daha önce Japon ekibi Vissel Kobe'nin 3.5 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Galatasaray yönetimi, bu rakamı yukarılara çekmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Ancak inadını sürdüren Vissel Kobe, Alman futbolcunun aklını senelik 8 milyon Euro'luk teklifle çelmeyi başardı. Podolski’nin menajeri Nassim Touihri, soluğu İstanbul'da alarak Akhisar zaferini Türk Telekom Arena'dan takip etti ve daha sonra sarı-kırmızılı yöneticiler ile bir araya gelerek önemli bir zirve gerçekleştirdi.

Galatasaray`a sürpriz orta saha Forvet transferinden vazgeçen Galatasaray, 24 yaşındaki Cardona'ya karşılık Meksika kulübü Monterrey'e 3 milyon Euro teklif etti. İlgili Haberi Oku

Oyuncusuna yapılan teklifi ileten Touihri, bunu kabul ettiklerini ve artık topun yönetimde olduğunu söyledi. Galatasaray yönetimi ise hem Kobe'nin önerdiği bonservis bedelini düşük bulduklarını hemde artık Podolski'nin yerini dolduramayacaklarını gerekçe göstererek transfere sıcak bakmadıklarını iletti. Alman yıldızın menajeri de Galatasaray'da kalmanın kendileri açısından sorun olmadığını ve Türkiye'de mutlu olduklarını iletti. Yönetimin tavrı değişmez ya da Kobe'nin teklifi artmazsa, Podolski sezonu parçalı forma ile tamamlayacak.

Galatasaray rekoru kaçırdı Galatasaray'ın 6-0'lık Akhisar galibiyeti spor basınında büyük yankı buldu. İşte spor yazarlarından öne çıkan değerlendirmeler... İlgili Haberi Oku

TARAFTAR ETKİLİ OLDU

Akhisar Belediyespor maçında 78. dakikada oyundan alınan Lukas Podolski'ye sarı-kırmızılı taraftarların gösterdiği ilgi ve sevgi transfer sürecinde etkili oldu. Hem Galatasaray'da ne kadar sevildiğini bir kez daha gören Alman futbolcu, gelen iyi teklife karşın İstanbul'da kalmayı sorun etmeyecek hemde yönetim Podolski'yi satmaya çalışırken bir kez daha düşünecek.