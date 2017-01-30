Hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonu oldu

Jiu Jitsu’da İbrahim İnal, Türkspor tarihinde ilk kez hem Dünya hem de Avrupa Şampiyonu oldu...

Spor tutkuyla bağlı olan 39 yaşındaki İbrahim İnal, Brezilya dövüş sanatı Jiu Jitsu'da ülkemiz adına önemli başarılara imza attı… Atletizm dalıyla spora başlayıp daha sonra gülle ve disk atma branşında milli olan İnal, 13 yıl önce Brezilya'ya özgü Jiu Jitsu'ya merak sardı. Brezilyalı Jiu Jitsu ustası Leonardo Vieira'nın eğittiği İnal, ardından ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil etti. İnal 2011'de turnuvalara katılmaya başladı.

2014 ve 2016'da iki kez ABD'nin Las Vegas kentindeki turnuvada Dünya Şampiyonu oldu… Aynı başarıyı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde de elde eden İnal, Portekiz'in başkenti Lizbon'da geçen hafta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise açık sıklet ve kendi sıkletinde birinci oldu. Böylelikle Türk spor tarihinde İbrahim İnal ilk kez Jiu Jitsu dalında hem Avrupa, hem de Dünya Şampiyonluğu elde etti.