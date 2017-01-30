İbrahim Toraman’a ağır suçlama!

Eylem Toraman, katıldığı magazin programında boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Toraman'la ilgili ağır suçlamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Eylem Toraman katıldığı Renkli Sayfalar programında evliliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Eylem Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşinden 5 milyon tazminat talep edeceğini ifade etti. Sağlıklı bir hamilellik geçirmediğini ifade eden Toraman'ın açıklamalarının satır başları şöyle:İnsanlar kendi hatalarını görmek istemiyor… Biz şiddet nedeniyle boşandık…Çocuğumun babası olduğu için saygı duyuyorum ama başka bir duygu hissetmiyorum. Evliliğim için çok mücadele verdim. Özgür yaşam tarzına devam etmek istedi. Böyle bir anlayışla o evlilik yürümez…

HAMİLE KALINCA EVLENDİM

İbrahim evlilik insanı değil, hamile kalınca evlenmek durumunda kaldım. Evlendiğimde 6 aylık evliydim. Sağlıklı bir hamilelik geçirmedim. İbrahim Toraman bebeğimizi istemedi. Futbolcu eşleri hep bu tarz konularla gündeme getiriliyor ancak ben uluslararası bir şirketin avukatıydım.

EYLEM TORAMAN KİMDİR?

Stoper mevkinde forma giymiş olan eski millî futbolcu İbrahim Toraman’dan darp iddiasıyla gündeme gelen Eylem Toraman, Almanya’da doğdu. Hukuk Fakültesi mezunu olan ve avukatlık mesleğini sürdüren Eylem Toraman’ın 2007’de Miss EU of Turkey yarışmasına katılıp ikinci olduğu, 2008’de ise Miss EU Beauty Contest Avrupa Birliği Güzelik Yarışması’nda ülkemizi temsil ettiği ortaya çıktı.