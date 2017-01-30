Karabükspor’dan MHK’ya teşekkür mektubu

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, iyi yönetilen maç sonrasında MHK'ya mektup gönderdi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, deplasmanda 1-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının hakem triosunun iyi yönetiminden dolayı Merkez Hakem Kurulu’na teşekkür mektubu gönderdi.

Başkan Tankut, MHK’ya gönderdiği teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Son haftalarda tüm kesimin hakemlerimizin formsuzluğundan söz ettiği bir dönemde Yaşar Kemal Uğurlu ve ekibinin uyumu, göstermiş oldukları performans bizleri son derece memnun etmiştir. Kardemir Karabükspor kulübü olarak müsabakalardaki hakem performanslarını objektif olarak değerlendirmelerimizi hem galip geldiğimiz hem de mağlup olduğumuz maçlarda beyan ederek dile getirmekteyiz. Bu vesile ile başta Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder, sizlere ve hakemlerimize başarılar dileriz.”