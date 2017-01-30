Lens düştü kel göründü

Dirk Advocaat, haftalardır Lens üzerine kurulu sistemden Kayseri deplasmanında da vazgeçmedi. İki ön liberodan Mehmet Topal'ı orta sahanın sağına, Josef'i de defansın önündeki merkeze çekmişti. “Fenerbahçe neden hücum yapmıyor” eleştirilerini dikkate alan Hollandalı teknik adam, Salih Uçan'ı da Fernandao'nun arkasına ‘gizli forvet' olarak düşünmüştü. Ancak… teori ile pratiğin bir kez daha ‘anlaşamadığı' oyunun her dakikasına yansıdı. Kanatta Alper Potuk etkisiz, her hafta kredisini bir kez daha tüketen Salih etkisiz ve güçsüz, takımın kurtarıcısı Lens de çok kötüydü. İlk 35 dakikada Kayseri'nin yeni transferlerinden Silverstre Varela'nın Fenerbahçe'nin sağ beki Şener'i bunalttığını, sarı-lacivertlilerin ise sinmiş olduğunu gözlemledik. Fenerbahçe, 25. dakikada ilk kez 5-6 kişiyle hücum etti ve Mehmet Topal tehlike yarattı. Bu da maçın özetiydi aslında. Kayseri'de Umut'un golü ilk yarının son 10 dakikasında Fenerbahçe'nin sahneye çıkmasına, M. Topal'ın golüne neden oldu ama…ikinci yarıda yine sahnede Porto'dan transfer edilen Varela vardı; Güray'a attırdığı golle Sergen Yalçın'ın Kayserispor'unu ayağa kaldırdı. Fenerbahçe mi? Advocaat sakatlanana kadar Salih'e sabretti, çift forvete dönmeyerek Fernandao'yu çıkardı. Kayseri hak ettiği maçı kazandı. Bu yıl küme düşme hattındaki rakiplerine kaybeden Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağı konusunda herhalde kimsenin bir fikri yoktur!

SON SÖZ 1: Sergen'in hamleleri ve yeni transferleri Kayserispor'u ayakta tutmaya yetecek gibi görünüyor.

SON SÖZ 2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü yaptığı ve içinde birçok doğruyu barındıran konuşması futbolcular üzerinde ters etki yaptı.