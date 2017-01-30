Mehmet Özhaseki: Bu sonuç tüm Kayserilileri mutlu etmiştir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor’un Fenerbahçe’yi 4-1 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, sonuçtan tüm Kayserililerin mutlu olduğunu söyledi.

Kayserispor’un Fenerbahçe’yi 4-1 yendiği karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada başta Kulüp Başkanı Erol Bedir olmak üzere takıma sahip çıkan herkese teşekkürlerini ileten Çevre ve Şehircilik Bakan Mehmet Özhaseki, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özhaseki, “Çok keyifli bir gün. Doğrusu Kayserispor'da bir yönetim zafiyeti vardı. Kayserispor'a sahip çıkacak bir grup bulamamıştık. En sonunda Erol Bedir ricamızı kırmadı. Kongreyle başa gelmeden elini taşın altına koyarak, dışarıdan krediler bularak, oyuncu transfer, bakımından ve hazırlık döneminde Sergen Yalçın gibi Türkiye'nin kabiliyeti noktasında takdirini kazandığı birisiyle anlaşıp çok kısa süre içerisinde takımı hazırlayarak bugüne getirdiler. Maçın ilk yarısını seyrettim ama ikinci yarısını seyredemedim. Alınan sonuç herhalde bizi, Kayserispor camiasını ve tüm Kayserilileri mutlu etmiştir. Bu açıdan Erol Bedir olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e, tüm yönetime, futbolcu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte güzel maçlar çıkartarak ligde kalırlar ve kalıcı olmaya devam ederler. Sonuç hayırlı olsun diyorum” dedi.