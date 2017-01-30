Oğuzhan Özykup: “İyi vursam gol olmazdı”

Konyaspor maçının yıldızlarından olan Oğuzhan Özykup, gol attığı o anı esprili bir dille anlattı.

Beşiktaş’ta müthiş bir depar atıp gol kaydeden Oğuzhan Özyakup, o anları anlattı. Kötü bir vuruşa rağmen iyi bir gol attığını dile getiren başarılı futbolcu, attığı deparı televizyondan seyrederken de, “İyi koşmuşum” dedi.

Özyakup maç sonunda, “Kötü vurdum, iyi vursam belki gol olmayacaktı. Rakibe çok baskılı başladık. Haftaya zor bir Karabük deplasmanına gideceğiz Fenerbahçe maçında sonra. Konyaspor iyi kapanan çok disiplinli bir takım. Ricardo iyi bir top çıkardı. Kötü bir vuruşla iyi bir gol oldu.”