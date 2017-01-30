Pınar Karşıyaka’da seri sürüyor

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Best Balıkesir ve Tofaş galibiyetlerinin ardından ikinci yarının ilk maçında Banvit'i deplasmanda 109-104 yenerek üçte üç yapan Pınar Karşıyaka, ilk 4 yarışına ortak oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakada Brown 29, özellikle son dakikalarda etkili olan Summers ise 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Rakibinden ligin ilk haftasında evindeki 18 sayı farklı yenilginin rövanşını da alan yeşil kırmızılı ekip, 16 maçta 10 galibiyetle altıncı sıradaki yerini korurkenr, play off hattının dışındaki takımlara 3 galibiyet fark attı. Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayarak adını son 32 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka’nın katılmaya hak kazandığı Türkiye Kupası finallerindeki rakibi de yarın saat 11.00’de çekilecek kurayla belli olacak.

Ligdeki Tofaş ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Kataja maçlarıyla birlikte 8 gün içinde 3 zorlu deplasmandan galibiyetle döndüklerini hatırlatan Antrenör Nenad Markovic, “Banvit deplasmanı çok yüksek skorlu ama sert bir maç oldu. Kırılma anlarında önemli topları sayıya çevirdik. Oyuncularımı tebrik ederim. Önümüzde uzun bir yol var. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.