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Rasim Ozan Kütahyalı: Aziz Yıldırım sayesinde Galatasaray taraftarı artıyor

Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı hakkında gündem yaratan sözler sarf etti.
23:4030 Ocak 2017
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Rasim Ozan Kütahyalı: Aziz Yıldırım sayesinde Galatasaray taraftarı artıyor

Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı’nın Aziz Yıldırım hakkında sarf ettiği sözler gecenin gündemi oldu. Aziz Yıldırım’ın sayesinde Galatasaray’ın taraftarının arttığını söyleyen ROK, Fenerbahçe başkanı sayesinde Galatasaray’ın taraftar sayısının arttığını söyledi.

“ADNAN HOCA GELSE…”

İşte ROK’un o sözleri:

“Babam Metin Oktay sayesinde Galatasaraylı oldu. Ben de Hagi sayesinde büyük bir taraftar oldum. Bir nesil de Drogba sayesinde Galatasaraylı oldu. Şimdiki nesil de Aziz Yıldırım sayesinde Galatasaraylı oluyor.”

“Aziz Yıldırım varken Galatasaray Hamza hoca ile şampiyon oluyor, Cevat hocayla şampiyon olur. Adnan hoca gelse o da Galatasaray’ı şampiyon yapar.”

Etiketler
Aziz Yıldırım Beyaz Futbol rasim ozan RASİM OZAN KÜTAHYALI
Son güncelleme: 23:43 | 30.01.2017
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