Sakatlanan oyuncuyu karga tulumba taşıdılar

Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü - Yeşilyurt arasında oynanan maçta sakatlanan oyuncu, sedye bulunmasına rağmen 2 kişinin ellerinden, 2 kişinin ayaklarından tutmasıyla karga tulumba bench bölümüne alındı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ile Yeşilyurt arasından oynanan müsabakada sakatlanan oyuncu karga tulumba taşındı. İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyotunda 6'ıncı dakikasında Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü oyuncusu Erhan Taşlı sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sakatlanan oyuncuya ilk müdahaleyi kulüp teknik heyeti yaparken daha sonra 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Yerde acılar içinde kıvranan oyuncuyu 2 kişi ellerinden, 2 kişi ayaklarından tutarak karga tulumba bench bölümüne aldılar.

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Bu esnada 112 Acil Servis ekiplerinin saha kenarında bulunan sedyesi gözlerden kaçmazken, oyuncunun bu şekilde taşınması tepkilere neden oldu. Bir süre sonra salona gelen başka bir 112 Acil Servis ekibi tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sporcu, daha sonra Eskişehir’e sevk edildi.