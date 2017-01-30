Samsunspor Belçikalı kaleci Muyters ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor uzun süredir arayış içerisinde olduğu kaleci sorununu çözdü. Hollanda Ligi takımlarından Excelsior'da forma giyen Belçikalı 32 yaşındaki Tom Muyters, Samsun'a geldi.

Ligde dün Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 8 hafta sonra galibiyetle tanışan kırmızı beyazlı takımda yüzler gülüyor.

Ziraat Türkiye Kupası için verilen ara nedeniyle futbolcularına iki gün izin veren teknik direktör Osman Özköylü’nün raporu doğrultusunda kaleci arayışlarını sürdüren yönetim, aradığı ismi Hollanda Ligi’nde buldu. Hollanda Ligi’nin Excelsior takımında forma giyen Belçikalı Tom Muyters ile anlaşmaya varan kırmızı beyalılar, tecrübeli file bekçisini Samsun’a getirdi.

Sportif Direktör Coşkun Zeren, Tom Muyters’in Samsun’da olduğunu söyleyerek, “Yarın transferin son günü. Kendisini Samsun’a davet ettik. Son kez detayları konuşup anlaşma sağladığımız takdirde resmi sözleşmeyi imzalayacağız” dedi.

Dün kazanılan Evkur Yeni Malatyaspor maçına da değinen Coşkun Zeren şunları söyledi:

“Uzun bir aradan sonra 3 gollü galibiyet bizi mutlu etti. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hala da atlatmış değiliz. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Samsunspor’un taraftarıyla bütünleştiğinde nasıl bir oyun ortaya koyduğunu, nasıl sonuçlar aldığını Evkur Yeni Malatyaspor karşısında herkes gördü. Her maça final 15 final maçımız var. Aşağıdaki takımlarda kazandı. Lig zorlu ve çetin geçecek” diye konuştu.