TOFAŞ’tan Darüşşafaka Doğuş’a fark

Play-off'a kalma yarışı yapan TOFAŞ, şampiyonluk adayı Darüşşafaka Doğuş'u sahasında 17 sayı farkla 83-66 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 16. hafta maçında TOFAŞ, Darüşşafaka Doğuş’u 83-66 yendi. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi 7. galibiyetini alırken haftayı 8. sırada tamamladı. Daçka ise 5. yenilgisini tadarak 4. sırada yer aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Moerman’dan 10 sayı bulan Darüşşafaka Doğuş, 4’üncü dakikayı 10-4 önde geçti. Bu sayılara Kaya Peker, Crocker ve Mejia üçlüsüyle cevap veren TOFAŞ, 8’inci dakikada 13-0’lık seri yakalayarak, skoru 21-12’ye getirdi. Mavi beyazlılar, Barış Ermiş ile üçlük bularak farkı çift hanelere çıkardı ve ilk çeyrek 24-14 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda Crocker ve Copeland’ın üç sayılık isabetleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, 11’inci dakikada farkı 18’e çıkardı. Harangody ve Okben Ulubay ile Darüşşafaka Doğuş sayılar bulsa da TOFAŞ baskılı oyunu sürdürerek, 14’üncü dakikada farkı 20 sayıya (40-20) çıkardı. Kalan dakikalarda Barış Ermiş’le, çizginin dışından isabetler ulan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 48-37 önde gitti.

Maçın ikinci yarısı iki takımın birbirlerine uyguladıkları sert savunmalarla başladı. Zicic ve Bertans ile sayılar bulan Darüşşafaka Doğuş’a, Muhsin Yaşar, Micic ve Mejia’nın isabetli sayılarıyla TOFAŞ karşılık verince, 25’inci dakika 60-43’lük skorla geçildi. Mejia ve Micic ile üç sayılık isabetler bulan TOFAŞ, final periyoduna 68-50 üstün gitti.

Son çeyrekte rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyen Bursa temsilcisi, karşılaşmadan da 83-66 galip ayrıldı. TOFAŞ’ta 17 sayı üreten Tony Crocker takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Darüşşafaka Doğuş’ta Moerman 18 sayıyla oynadı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Serkan Emlek, Semih Vural, Sinan İşgüder

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Crocker 17, Mejia 15, Kaya Peker 13, Copeland 6, Yiğit Arslan 3, Caner Topaloğlu, Kadir Bayram, Micic 16, İvanov 2, Muhsin Yaşar 4

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wanamaker 16, Clyburn 2, Moerman 18, Zicic 7, Bertans 9, Ender Aslan, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk, Okben Ulubay 4, Furkan Aldemir, Harangody 10

1. PERİYOT: 24-14 TOFAŞ

DEVRE: 48-37 TOFAŞ

3. PERİYOT: 68-50 TOFAŞ

5 FAULLE ÇIKAN: 39.03 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)