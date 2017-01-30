Trabzonspor 790 günlük özleme son verdi

Trabzonspor, Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumu Medical Park Arena'da Gaziantepspor maçıyla birlikte üst üste 3 maç kazanma hasretine son verdi. Bordo-mavililer 790 gün sonra üst üste 9 puan çıkarmış oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Arena’da Gaziantepspor’u 4-0 mağlup ederek uzun bir aranın ardından ilk kez farklı galip gelen Karadeniz ekibi, en son 2014-15 sezonunda üst üste 3 maç kazanma başarısı göstermişti. Bordo-mavililer söz konusu sezonda 9. haftada Konyaspor'u 3-2, 10. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederken, 1 Aralık 2014 tarihinde de kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek 3 maç üst üste kazanmıştı. Bu da Trabzonspor'un yaşadığı son 3 maçlık galibiyet serisi olmuştu.

Trabzonspor, 790 günlük bir aranın ardından sahasında Gaziantepspor’u 4-0’la geçerek 2014-15 sezonunun ardından ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

Ersun Yanal`dan yönetime teşekkür Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetim kurulu ve başkan Muharrem Usta'nın, zorlu ve sıkıntılı günlerde istikrarlı bir duruş sergileyerek kendilerine büyük destek verdiklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Castillo tarihe geçti

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, bordo-mavililerin yeni stadyumunda attığı ilk golle tarihe geçti. Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakada ilk golü atan Fabiano Castillo, kulüp tarihine geçerken, Karadeniz ekibiyle de ilk golüne imza attı. Söz konusu müsabakada 2 gol bir den atan Kolombiyalı oyuncu, performansıyla da beğeni kazandı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 19. haftasında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken, attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 28 gol görmüştü. Söz konusu sezonda 24 puan toplayan Trabzonspor, 10. sırada yer almıştı. Bordo-mavililer bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederken attığı 19 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü ve 27 puan toplayarak 9. sırada yer aldı.