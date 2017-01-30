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29 Ocak 2017 16:01
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Trabzonspor, Akakpo’yu gönderdi

Trabzonspor, 29 yaşındaki Togolu orta saha oyuncusu Akakpo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
18:2930 Ocak 2017
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Trabzonspor, Akakpo’yu gönderdi

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresine 3 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Trabzonspor, sahadaki hızını transferde de sürdürüyor. Devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle güçlenen bordo-mavili takım, orta saha oyuncusu Akakpo’nun sözleşmesini feshetti. 2015 yılında Traboznspor’un pilot takımı 1461 Trabzon’a transfer edilen daha sonra Süper Lig’de bordo-mavili formayı giyen Togolu futbolcu, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaştı.

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Serge Ognadon Akakpo arasındaki 22.08.2016 başlangıç, 31.05.2017 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla”

Etiketler
Serge Ognadon Akakpo spor toto süper lig trabzonspor
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