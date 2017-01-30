Trabzon’un dirilişi

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Süper Lig'de sezonun ilk devresindeki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'un ikinci devredeki performansı göz kamaştırıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve yönetimin başarısıyla transfer edilen Olcay Şahan'ın takımı şaha kaldırdığı net bir şekilde ortaya çıktı. Beşiktaş'lı Olcay, Trabzon'u ateşleyen isim olarak şimdiden taraftarların gönlünde taht kurdu. Diğer yeni transferlerin de uyumu dikkat çekiyor. Sol bekte forma giyen Mas, kaliteli bir kumaş olduğunu gösterdi. 3 lig maçında 9 puan toplayan Trabzonspor, artık geleceğe umutla bakıyor. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılabilmek için üst sıraları zorlayacak. Özellikle yeni stat Medical Park Arena'daki seyirci atmosferi rakip takımların futbolunu olumsuz etkileyecek. Yükselen bir Trabzon seyretmek Türk futbolu adına sevindirici.