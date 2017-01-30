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TV’de bugün (30-01-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:4530 Ocak 2017
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TV’de bugün (30-01-2017)

FUTBOL

Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş-A.Konyaspor…………….Bein Sports 1………………..20.00

Adanaspor-Kasımpaşa …………..Bein Sports 2………………..20.00

TFF 1. Lig

Şanlıurfa-Eskişehir ……………………….TRT Spor………………..18.30

Almanya 2. Ligi

Hannover-Kaiserslautern …………Eurosport 2………………..22.15

İspanya Ligi

Las Palmas-Valencia ………………Bein Sports 3………………..22.45

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Tofaş-Darüşşafaka ……………………….NTV Spor………………..19.00

Anadolu Efes-İstanbul BBSK. ..Bein Sports 3………………..20.00

Yunanistan Ligi

Panathinaikos-Olympiakos ……….Tivibuspor………………..22.00

NBA

Minnesota-Orlando ……………………….NBA TV………………..04.00

VOLEYBOL

Efeler Ligi

Tokat Plevne-MSK Urfa………………..TRT Spor………………..16.00

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spor ekranı
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