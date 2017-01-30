TV’de bugün (30-01-2017)

FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
Beşiktaş-A.Konyaspor…………….Bein Sports 1………………..20.00
Adanaspor-Kasımpaşa …………..Bein Sports 2………………..20.00
TFF 1. Lig
Şanlıurfa-Eskişehir ……………………….TRT Spor………………..18.30
Almanya 2. Ligi
Hannover-Kaiserslautern …………Eurosport 2………………..22.15
İspanya Ligi
Las Palmas-Valencia ………………Bein Sports 3………………..22.45
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Tofaş-Darüşşafaka ……………………….NTV Spor………………..19.00
Anadolu Efes-İstanbul BBSK. ..Bein Sports 3………………..20.00
Yunanistan Ligi
Panathinaikos-Olympiakos ……….Tivibuspor………………..22.00
NBA
Minnesota-Orlando ……………………….NBA TV………………..04.00
VOLEYBOL
Efeler Ligi
Tokat Plevne-MSK Urfa………………..TRT Spor………………..16.00