Vodafone Arena, Mustafa Kemal Atatürk tezahüratlarıyla inledi

Ülkenin dört bir yanında Mustafa Kemal’in ismi statlarda yankılanıyor. Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor ile Spor Toto Süper Lig’de yaptığı lig mücadelesinde taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan attılar.
FENERBAHÇE, GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ HEP BİR AĞIZDAN
Fenerbahçe taraftarlarının Ülker Arena’yı İzmir Marşı ile inletmesi, Galatasaray taraftarlarının aynı şekilde TT Arena’daki Akhisar Belediyespor maçında attığı sloganlar eşliğinde geçen hafta, Beşiktaş maçıyla aynı şekilde devam etti. Siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını desteklemelerinin yanında Ata’larını unutmadılar. Pazar günü Trabzonspor’un yeni stadının açılışında da Mustafa Kemal sloganları tüm şehri inletti.