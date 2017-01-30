Vodafone Arena, Mustafa Kemal Atatürk tezahüratlarıyla inledi

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş taraftarları da Ata'larını unutmadılar. Vodafone Arena'da İzmir Marşı'nın yanı sıra, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratları söyleyen taraftarlar alkış topladılar.

Ülkenin dört bir yanında Mustafa Kemal’in ismi statlarda yankılanıyor. Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor ile Spor Toto Süper Lig’de yaptığı lig mücadelesinde taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan attılar.

FENERBAHÇE, GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ HEP BİR AĞIZDAN

Fenerbahçe taraftarlarının Ülker Arena’yı İzmir Marşı ile inletmesi, Galatasaray taraftarlarının aynı şekilde TT Arena’daki Akhisar Belediyespor maçında attığı sloganlar eşliğinde geçen hafta, Beşiktaş maçıyla aynı şekilde devam etti. Siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını desteklemelerinin yanında Ata’larını unutmadılar. Pazar günü Trabzonspor’un yeni stadının açılışında da Mustafa Kemal sloganları tüm şehri inletti.

Arena `Mustafa Kemal Paşa` tezahüratıyla açıldı! İzmir Marşı... Trabzonspor'un Gaziantepspor maçıyla açtığı Medical Park Arena'da Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı. Bordo-mavili taraftarlar İzmir Marşı söyledi. İlgili Haberi Oku

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