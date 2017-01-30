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BEŞİKTAŞ
30 Ocak 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
5 - 1
ATİKER KONYASPOR
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Vodafone Arena’da Aziz Yıldırım tezahüratı

Konyaspor karşısında müthiş bir performans gösteren Beşiktaşlı futbolcular, tribünleri de coşturdu! Büyük bir coşkuyla takımlarına destek veren siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için de tezahürat yaptı.
21:3730 Ocak 2017
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Vodafone Arena’da Aziz Yıldırım tezahüratı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor’u Vodafone Arena’da konuk eden Beşiktaş’ta taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek verdi. İzmir Marşı’nı büyük coşkuyla söyleyen tribünler, Şenol Güneş, Fabri ve Demba Ba’ya tezahürat yaptı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ise Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için tezahürat yaptı. Genel Kurul’da Beşiktaş ve Quaresma hakkındaki sözleri nedeniyle siyah-beyazlı camiadan büyük tepki alan Yıldırım’a taraftarlar tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar sırasıyla şu tezahüratları yaptı;

“Beşiktaş’ın çocuğu Aziz Yıldırım… Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz başkan bizi bırakma… Aziz’i al Fikret başkan…”

Etiketler
Aziz Yıldırım beşiktaş Fenerbahçe fikret orman
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