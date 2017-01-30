Vodafone Arena’da Aziz Yıldırım tezahüratı

Konyaspor karşısında müthiş bir performans gösteren Beşiktaşlı futbolcular, tribünleri de coşturdu! Büyük bir coşkuyla takımlarına destek veren siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için de tezahürat yaptı.

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