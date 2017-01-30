Yeni Malatyaspor Antalya’da kamp yapacak

Evkur Yeni Malatyaspor, lige verilecek arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendirecek.

TFF 1. Lig'in 19. haftasını Samsunspor yenilgiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası için verilecek arayı Antalya'da kampa yaparak değerlendirecek.

Samsunspor karşısında sezonun en farklı yenilgisini alan sarı-siyahlılarda ağızları bıçak açmazken, takım 2 günlük izne ayrıldı. Türkiye Kupası maçları için lige verilecek arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendirecek olan Malatya ekibi, Denizlispor karşılaşmasının oynanacağı yerin netleşmesinin ardından maç programını netleştirecek.Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan kampın yeni transferlerin antrenman eksiklerinin giderilmesi için düşünüldüğü öğrenildi. Samsun yenilgisi ve Antalya kampıyla ilgili İHA'ya açıklamada bulun Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, aldıkları yenilginin hesapta olmayan bir kayıp olduğunu söyledi.

“Penaltı evlere şenlik bir penaltıydı”

Samsunspor deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını vurgulayan Ravcı, “Hakikaten takımımızı tanıyamadım. Bizim bu kadar kötü oynama lüksümüz yok. Sezonun en farklı yenilgisini aldık. Samsun da en farklı galibiyetini aldı. Ancak şunu da ifade etmek lazım ki, hakemin verdiği penaltı evlere şenlik bir penaltıydı. Penaltı verilir, verilir de bu kadar basitini ben ilk defa görüyorum. Bir takımın hakkı bu kadar kolay elinden alınmamalı. Yazıktır, biraz daha özveri. İnşallah bu yenilgi bizi kendimize getirir” diye konuştu.

“Kampımıza yeni transferlerimiz de dahil olacaktır diye düşünüyorum”

Milli maç arasını kamp yaparak değerlendireceklerini de belirten Ravcı, “Biliyorsunuz bu hafta kupa maçları için lige ara veriliyor. Biz de bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek için Antalya'da bir kamp programı düşündük. Asıl amacımız yeni oyuncuların var olan eksiklerini gidermek. Yaklaşık 10 gün sürecek kampımıza yeni transferlerimiz de dahil olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.