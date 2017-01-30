Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı. Derbi mücadelesi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da oynanacak. Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat’ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:
4 Şubat Cumartesi:
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
5 Şubat Pazar:
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)