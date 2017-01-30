Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı aç.ıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın tarihi de belli oldu.

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