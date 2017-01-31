22 ayar Bruma

Avrupa’nın 6 büyük liginde 23 yaş altı oyuncular arasında skora en fazla katkıda bulunan 4. isim olan Bruma, başta İngiliz devleri olmak üzere çok sayıda takımın ilgisini çekiyor.

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Bruma, Avrupa'nın önemli oyuncularını sollamayı başardı. Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 7 gol atıp, 5 de asist yapan Portekizli futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 23 yaş altı oyuncular içerisinde skora en fazla katkıda bulunan 4. isim olmayı başardı ve alkış topladı.

Galatasaray`da Hollandalı farkı 2009-2010'da Frank Rijkaard yönetiminde aynı periyotta 66 kez ağları sarsan Galatasaray'da, bu başarıya yine bir Hollandalı hoca, Riekerink ulaştı. İlgili Haberi Oku

ÇALHANOĞLU'NU GEÇTİ

Toplamda 12 gole doğrudan katkıda bulunan Bruma dikkatleri üzerine çekerken zirvede, RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner (11 gol-4 asist) yer aldı. Werner'in dışında Bruma'dan daha iyi performans sergileyen isimler ise Tottenham'dan Dele Alli ve Fiorentina'dan Federico Bernardeschi oldu. Bayer Leverkusen forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da 11 kez tabelanın değişmesini sağlayıp listeye girdi.

Bruma 1 Şubat`ı bekliyor FFP kriterleri yüzünden maaş bütçesini 65 milyon Euro'yu aşmayacak şekilde ayarlamak zorunda kalan Galatasaray yönetimi, transfer dönemi bittikten sonraki bütçedeki boşluğu 22 yaşındaki Bruma'ya zam olarak önerecek. İlgili Haberi Oku

MENAJERİ GELECEK

Lukas Podolski'nin ardından Bruma'nın menajeri de İstanbul'a geliyor. Catio Balde dün sabah sürpriz bir şekilde yönetimle temasa geçerek sözleşme yenileme çalışmalarını sordu. Futbol Direktörü Cenk Ergün, Catio Balde'yi şubat ayının ilk haftasında İstanbul'a beklediklerini söyledi. Bruma'nın sözleşmesi için taraflar anlaşmaya varsa dahi, imzaların sezon sonunda atılması planlanıyor.