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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Adebayor Medipol Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, Togolu golcü Emmanuel Adebayor ile anlaşmaya vardı.
09:4231 Ocak 2017
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Adebayor Medipol Başakşehir’de

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın da gündeminde olan Emmanuel Adebayor ile anlaştı. Togolu yıldız ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Premier Lig’de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace’ın başarısı için mücadele ediyordu. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi. Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz’ı kadrosuna kattı.

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Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 09:49 | 31.01.2017
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