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Adebayor sağlık kontrolünden geçti

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Emmanuel Adebayor sağlık taramasından geçti.
11:2131 Ocak 2017
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Adebayor sağlık kontrolünden geçti

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün yeni transferi Emmanuel Adebayor, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Emmanuel Adebayor Ortopedi, İç hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Kardiyoloji bölümleri tarafından değerlendirildi. Sağlık kontrolleri, akciğer grafisi, kardiyak testlerini ve batın ultrasonunu içerecek şekilde tamamlandı. Futbolcunun tahlis sonuçlarından sonra yarın imza atması bekleniyor.

Etiketler
Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir spor toto süper lig
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