Alanyaspor’da iki transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Şilili forvet Júnior Fernándes ile Sırp Darko Lazic'i renklerine bağladı.

Aytemiz Alanyaspor Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımından Şilili forvet 29 yaşındaki Junior Fernandes ile Rusya’nın Anshi Mahackale takımından Sırp stoper 23 yaşındaki Darko Lazic’i transfer etti. Turuncu yeşilli yönetim Fernandes ile 6 aylık, Lazic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

2 TRANSFER BİRDEN

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlerin son günlerinin her zaman bereketli geçtiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Daha önce söylediğimiz gibi Aytemiz Alanyaspor’da eksik olan bölgelerimize transferler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugün de takımımıza Darko Lazic ve Júnior Fernándes katıldı. Hem orta sağ ve forvet hattına hem de stoper hattına da güçlendirme yapmış olduk. Öncelikle futbolcu arkadaşlarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Kendilerine kazasız, belasız bir sezon geçirmelerini ve Aytemiz Alanyaspor’a da faydalı olmalarını diliyoruz. Her iki futbolcu da milli oyuncu ve takıma katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz.”

‘YABANCI TRANSFERİ KAPATTIK’

Her iki futbolcuyu da takip ettiklerini anlatan Hasan Çavuşoğlu, “Yeni gelen teknik direktörümüzle birlikte hareket edecekler. Zaten hocamız da futbolcuları tanıyor. Bizim de futbolcularımızı izleme şansımız oldu. İnşallah Alanyaspor’umuzun çıkışına katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Alanyaspor için devre arası transferi kapandı gibi gözüküyor. Yerli bir futbolcu olmazsa şu anda yabancı futbolcuyla transferleri kapattık” dedi.

“BURADA MUTLUYUM”

Deneyimli stoper Darko Lazic, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle dedi:

“Burada çok mutluyum çünkü Aytemiz Alanyaspor’un benim futbol kariyerimde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Burada önemli başarılara ulaşabileceğime inanıyorum. Her futbolcunun hedefi üst kalitedeki liglerde mücadele etmektir. Alanyaspor’da bu konuda benim ona verdiğim maksimum performans doğrultusunda önemli bir rol oynayacaktır. Buraya geldiğim için çok mutluyum.”

TÜRKİYE’DE İLK DEFA OYNAYACAK

Türkiye’de ilk defa oynayacağını belirten Junior Fernandes ise bu nedenle de çok heyecanlı olduğunu, kulübe geldiği andan itibaren çok sıcak karşılandığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu, sezon sonunda çok güzel yerlerde ligi bitireceklerine inandığını söyledi.

Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Junior Fernandes daha önce Deportes Cobreloa, Deportivo Municipal Mejillones, Magallanes, CD Palestino, Universidad de Chile, Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi. Fernandes Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Şampiyonlar Ligi’nde 6’şar kez forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen Darko Lazic ise daha önce Sırbistan’ın Kızılyıldız, Spartak Sbotica ve Anshi Mahackale takımlarının formalarını terletti.