Alexandre Pato da Çin’e gitti

Kariyerine İspanya La Liga'da devam eden Alexandre Pato, Çin'den gelen cazip teklifi geri çeviremedi. Sambacı, Axel Witsel'in takımı Tianjin Quanjian ile anlaştı.

Dünyaca ünlü forvet Alexandre Pato, Çin Süper Ligi’nde Tianjin Quanjian takımına transfer oldu. Yıldız oyuncuya ne kadar bonservis ücreti ödendiği henüz açıklanmadı.

Brezilya macerasından sonra Avrupa’ya Chelsea’ye transfer olarak adım atan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine İspanya La Liga’da Villarreal takımında devam ediyordu.

Transfer piyasasını alt üst eden Çin, futbola büyük paralar harcıyor. Son olarak Carlos Tevez için 84 milyon Euro’yu kasasından çıkran Şangay Şenhua kulübü ülkedeki transfer rekorunu kırdı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER