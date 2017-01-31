Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Alexandre Pato da Çin’e gitti

Kariyerine İspanya La Liga'da devam eden Alexandre Pato, Çin'den gelen cazip teklifi geri çeviremedi. Sambacı, Axel Witsel'in takımı Tianjin Quanjian ile anlaştı.
15:0531 Ocak 2017
0
Alexandre Pato da Çin’e gitti

Dünyaca ünlü forvet Alexandre Pato, Çin Süper Ligi’nde Tianjin Quanjian takımına transfer oldu. Yıldız oyuncuya ne kadar bonservis ücreti ödendiği henüz açıklanmadı.

Brezilya macerasından sonra Avrupa’ya Chelsea’ye transfer olarak adım atan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine İspanya La Liga’da Villarreal takımında devam ediyordu.

Transfer piyasasını alt üst eden Çin, futbola büyük paralar harcıyor. Son olarak Carlos Tevez için 84 milyon Euro’yu kasasından çıkran Şangay Şenhua kulübü ülkedeki transfer rekorunu kırdı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
Alexandre Pato Axel Witsel çin Tianjin Quanjian transfer
Son güncelleme: 18:09 | 31.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER