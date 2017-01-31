Altay Orhun Öztürk’ü kiraladı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta play off hattında yer alan Altay'da forma şansı bulamadığı gerekçesiyle devre arasında takımdan ayrılma kararı alan sol kanat Orhun Öztürk, son sıradaki Kütahyaspor'a kiralandı.

Altay Orhun Öztürk’ü kiraladı. Sezon başında Sancaktepe Belediyespor’dan transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan gurbetçi futbolcu, ilk yarıda ligde 6, kupada 1 olmak üzere 7 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı. Devre arasında gönderilen kaleci Süleyman da Kütahyaspor’un yolunu tutmuştu.

Altay’la yollarını ayıran diğer isimlerden Serhat Kot, Almanya’ya dönerken, Gökhan Bergama Belediyespor’la, Muhammed Altınordu’yla, Orhan ise Pazarspor’la anlaştı. Sözleşmeleri feshedilen kaleci Yusuf ve Fatih kulüp bulamadı.

Bu arada ilk yarıda kadro dışı kaldıktan sonra Antalya’da yapılan devre arası kampında ikinci defa şans tanınan Serkan, yine teknik heyetin gözüne giremedi. A takımdan elenen Serkan’la birlikte kulüp bulmaları istenen Cahit, Batuhan ve Kubilay boşta kaldı.