Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı

Aziz Yıldırım, Göksel Gümüşdağ'ın konuk olduğu canlı yayına bağlanıp ihaleye fesat karışırsa mahkemeye giderim açıklamasını yaptı.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV Sporda katıldığı Futbolun Gündemi programında “Naklen yayın ihalesin de kur 3.26 TL’ye sabitlenirse imza atmam” diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a hakkında açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Aziz Yıldırım canlı yayına telefonla bağlanarak Gümüşdağ’a cevap verdi.

Gümüşdağ, “Aziz Bey önce Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür etmeli,haksızlık yapmamalı , arkasında da yayıncı kuruluş ve TFF’ye teşekkür etmeli. Haksızlık yapmamalı. İmza atmazsa bir şey olmaz. Hukuki süreç başlar. Sayın Başkan o kadar ilgiliyse 21 Kasım’da ihale şartnamesi alıp, ihaleyi kendisi yapıp kendisi yayın hakkını alsaydı” ifadesini kullandı.

Bu ifadeler üzerine canlı yayına bağlanan Aziz Yıldırım ise Göksel Gümüşdağ’a şu şekilde cevap verdi:

“İhalenin şartlarını bilmiyorum, bilsek değerlendirmemizi ona göre yaparız. Bunu bilmiyoruz, noterden yazıyla istedik. Ürün kulüplerin ürünü ama biz şartnameyi görmedik! Kulüpler Birliği hiçbir kulübe şartnameyi göndermediler. Kulüpler Birliği, yayın ihalesi şartnamesini istememize rağmen hiçbir kulübe göndermedi. Bizim bilmediğimizi Göksel Gümüşdağ da biliyor. Kamuoyuna bu anlaşmanın ne zaman geçerli olduğunu açıklamalılar. Göksel Bey’in söylediği gibi aradaki fark 25 milyon TL ise, aradaki farkı da ödemeyi kabul edip imzalarım. Ama öyle değil! Bu anlaşma ne zaman geçerli? Ben iş adamıyım, müteahhitlik yaptım. 1 Haziran’dan itibaren bu anlaşma hayata geçecek. İhale 1 Haziran’da başlıyor. 3.26’dan 3.36’ya geldi ve kulüp başına 2 milyon TL oynuyor. Kur 3 bin liraya düşerse, yayıncı kuruluş, ‘ya bu kur düştü, yeniden yapalım’ diyecek mi? Hiçbirimiz bilmiyoruz”

Gümüşdağ ise Yıldırım’a şöyle cevap verdi:

“İhale günü kur neyse, haziran günü kur da o olacak. Şartnamede bu yazıyor. Geçmişte de böyle yapıldı”

Aziz Yıldırım tekrar sözü alarak: Göksel Bey sen bu anlaşmayı hazırladıysan yanlış hazırladın o zaman kardeşim!

Daha sonra ikili arasında şu konuşmalar geçti:

Aziz Yıldırım: Göksel bey beni dinle. İhale 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacaktır. Kur o günden itibaren geçerlidir. Hiçbir güç beni, canım kadar sevdiğim Fenerbahçe’nin haklarını savunmaktan alıkoyamaz. Koskoca Digiturk, 25 milyon TL’yi mi ödemek istemiyor! Bu mu yani!

Göksel Gümüşdağ: İhale günü kur neyse başlangıç günü de kur öyle olur. Bu geçmişte böyle yapıldı

Aziz Yıldırım: Bak Göksel bey, eski ihale devam ediyor. Bu anlaşma 1 Haziran’da gerçekleşecek. Bugünden kuru nasıl sabitlersin! Kur bugünden bağlanır mı ya!

Göksel Gümüşdağ: 3 TL’ye düşse ne olacaktı?

Aziz Yıldırım: Türkiye’de kur böyle artarken, böyle iş olmaz ya! Ezbere konuşuyorsunuz ya!

Göksel Gümüşdağ: Aziz Bey ezbere konuşmuyoruz. Komisyon alarak bu kararı aldık

Aziz Yıldırım: Komisyonda ne biz vardık, ne GS, ne BJK. İhaleye fesat karıştırma varsa biz gereğini yaparız!

Göksel Gümüşdağ: TFF bunu imzaladı

Aziz Yıldırım: Hiç bir güç beni alıkoyamaz.

Göksel Gümüşdağ: İhale tamamen şeffattır. Siz şartnameyi tam bilmiyorsunuz…

Aziz Yıldırım: Ben bu işleri iyi biliyorum. Göksel Bey sen benim yardımcımdın, bunu bil.. Öyle yok…Göksel Bey, ihaleye fesat karıştırırsan, mahkemeye götürürüm, bunu bil!

Göksel Gümüşdağ: Yayıncı kuruluşa 10 kuruşluk bir jest yapıyoruz. Ülkenin bu şartlarında başka bir yayıncı kuruluş yok bu parayı verecek!

Aziz Yıldırım: Yayıncı kuruluş bana geldi. Siz 600-700 derken, ben ihalenin 500’e bile normal olduğunu söyledim…Benim karşı çıktığım şu. İhale 1 Haziran’dan itibaren geçerlidir. O zamanki kur olmalıdır!