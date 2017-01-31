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11 Şubat 2017 19:00
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Aziz Yıldırım’dan futbolculara ağır sözler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ligde kalma mücadelesi veren takımdan 4 gol yiyoruz. Bunun hiçbir bahanesi olamaz. Ben gece-gündüz kulübün daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ederken onlar sahada ruhsuz bir şekilde oynuyor” dedi.
09:0631 Ocak 2017
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Aziz Yıldırım’dan futbolculara ağır sözler

AMK GAZETE

Küme düşme hattında bulunan Kayseri'ye deplasmanda 4-1 yenilen F.Bahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, maçı izlediği otelde futbolcularının performansına sert tepki gösterdi.

“Kümede kalma mücadelesi veren takımdan 4 gol yiyoruz” diyen Yıldırım, “Bu futbolun bahanesi olamaz. Sahadaki oyuncularda yenilgiye karşı bir isyan yok. Bu görüntü bize yakışıyor mu?” ifadelerini kullandı.

KİMSEYİ YENEMEZSİNİZ

Gece-gündüz F.Bahçe'nin daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ettiğine vurgu yapan Başkan Aziz Yıldırım, “Futbolcular da sahada ruhsuz bir şekilde oynuyor. Mücadele etmez ve böyle ruhsuz bir futbol oynarsanız kimseyi yenemezsiniz” dedi. Tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in performansını da eleştiren Başkan Yıldırım, “Kalemize gelen her top, gol oluyor” şeklinde konuştu.

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe kayserispor spor toto süper lig
Son güncelleme: 09:07 | 31.01.2017
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