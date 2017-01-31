Aziz Yıldırım’dan futbolculara ağır sözler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ligde kalma mücadelesi veren takımdan 4 gol yiyoruz. Bunun hiçbir bahanesi olamaz. Ben gece-gündüz kulübün daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ederken onlar sahada ruhsuz bir şekilde oynuyor” dedi.

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