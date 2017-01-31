Bakan Çağatay Kılıç Birleşmiş Milletler’de konuştu

Bakan Çağatay Kılıç, Gençlik Forumu kapsamında Sırp mevkidaşı Udovicic, Rusya Federasyonu'nun Gençlik Konularından Sorumlu Federal Ajansı Başkanı Palamarchuk ve BM Gençlik Özel Temsilcisi Alhendawi ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünyada ez fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin temel hedefinin bu jenerasyonun, kayıp jenerasyon olmasını önlemek olduğunu vurgularken, “Suriyeli mültecilere daha iyi bir gelecek sunmak hepimizin insani sorumluluğu. Biz, bu insanlara en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. BM'ye büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu. Bakan Çağatay Kılıç, Birleşmiş Milletler 6. Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu’nun açılış oturumuna katıldı. Forum kapsamında, “Yoksulluğun Ortadan Kaldırılmasında ve Refahın Geliştirilmesinde Gençlerin Rolü” başlıklı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’nda bir konuşma yapan Bakan Çağatay Kılıç, Türkiye’nin 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını anlattı.Türkiye’de okul çağında 480 bin Suriyeli çocuğun bulunduğunu, yaklaşık 150 bin Suriyeli bebeğin Türkiye’de doğduğunu ve 7 binden fazla Suriyeli öğrencinin de Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gördüğünü belirtti. Bakan Çağatay Kılıç, Suriyeli bebek, çocuk ve gençlere barınma, sağlık, eğitim, gençlik ve spor projeleri ile dünyadaki gelişmelere katılmaları konusunda fırsatlar verildiğini aktardı.

Bakan Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile de ortak çalışarak, genç atletlere uluslararası spor etkinliklerine katılmaları imkanı sunduğunu, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin de Şubat ayında Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali’ne yarışacağını kaydederek, şunları söyledi:“Suriyeli mültecilere daha iyi bir gelecek sunmak hepimizin insani sorumluluğu. Biz Türkiye olarak bu insanlara en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. BM’ye de büyük sorumluluk düşüyor. Karşı karşıya olduğumuz tüm sorunlara rağmen bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz.”

Bakan Çağatay Kılıç'ın ikili temasları

BM 6 Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu kapsamında ikili görüşmelerde de bulundu. Bakan Çağatay Kılıç bu kapsamda, mevkidaşı Vanja Udovicic, Rusya Federasyonu’nun Gençlik Konularından Sorumlu Federal Ajansı Başkanı Alexei Palamarchuk ve BM Gençlik Özel Temsilcisi Ahmad Alhendawi ile bir araya geldi. Bakan Çağatay Kılıç'ın, Sırp mevkidaşı Udovicic ve Rusya Federasyonu’nun Gençlik Konularından Sorumlu Federal Ajansı Başkanı Palamarchuk ile görüşmelerinde ülkeler arasındaki iş birliği alanları ve gençlik çalışmaları, BM Gençlik Özel Temsilcisi Alhendawi ile görüşmesinde ise Türkiye’deki Suriyeli gençlerle ilgili konular ele alındı.