Bandırmaspor’da gece yarısı transfer operasyonu

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor 2016-2017 sezonu ara transferinin son oyuncusunu Aytemiz Alanyaspor'dan aldı.

Süper Lig’de bulunan Aytemiz Alanyaspor’da top koşturan Mamadou Fofana’yı gece yarısı operasyonu ile renklerine bağladı. Kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Fofana’nın imza töreninde açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş, “2016-17 sezonunun ikinci devresi öncesi transfer çalışmalarımızın sonuna geldik. Akşam gece yarısı operasyonu ile Aytemiz Alanyaspor’dan bir stoper arkadaşımızla ilgili görüşmelerimizi tamamladık. Fofana da gece yarısı uçağa bindi. Sabaha karşı Yönetim Kurulu’ndan iki arkadaşımız kendisini karşılayıp, aldı. Resmi işlemlerini tamamladık. Şu anda arkadaşlarımız TFF Bursa Şubesinde son işlemleri tamamlıyorlar. Bu transferle 2016-17 sezonunun son transferini de yapmış oluyoruz. Sezon başında bir transfer dönemi geçirdik. İki devre arasında yine ilave transferlerimiz oldu. Devre arasında Gökhan Karadeniz, Gökhan Yılmaz, Lucas Droppa ve Üstün Bilgi adlı futbolcularımızı transfer ettik. Bugün de Mali Cumhuriyetine tabi olan Aytemiz Alanyaspor’un futbolcusu Fofana’yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak, sadece kendisine ödeyeceğimiz bir maaş karşılığında Bandırmaspor forması altında 2016-17 sezonunu bizimle birlikte geçirecek. Bandırmaspor’umuza ve Bandırmamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Fofana ise kameralara “10,5 Bandırma” diye seslenerek imzayı attı.

Costa ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor Kulübü Erhan Elmastaş imza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Elmastaş, “Alex Amado yakalandığı bir hastalık neticesinde bir hafta hastanede yatmıştı. Daha sonra kendisini toparlayamadı. Bize kendi isteği ile Bandırmaspor’a faydalı olamadığını, memleketine dönmek istediğini söyledi. Kendisine teşekkür ettik ve Mersin maçından sonra devre arasındaki tasarruflarımız oldu. Daniel Costa’nın bu takımdaki formunu koruyamadığı ve form düşüklüğü sebebiyle kadro dışı bırakmıştık. Kendisi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak da yollarımızı ayırdık. Costa’nın gitmesiyle bu futbolcumuzun gelmesi arasında kulübümüz artıya geçti” diye konuştu.

Transfer töreninde bulunan Genel Kaptan Kayhan İpek de Costa’nın gönderilmesi ve Fofana’nın transferi sürecinde Bandırmaspor’un kasasına 100 bin TL para girdiğini ifade etti.