Beşiktaş evinde rahat kazandı

Kartal, maç eksiğini tamamladı, iki gün aradan sonra yine bir pazartesi akşamı liderliğe çıktı. Rakip, ligin üst sıralarını, hocası Aykut Kocaman'la istikrarı zorlayan A.Konyaspor'du. Maçın ilginç bir notu Ekim 2012'den bu yana (FB-BJK 3-0) Beşiktaş maçı yönetmeyen Özgür Yankaya'nın düdük çalacak olması! Beşiktaş, başlama düdüğü ile maçı istediğini gösterdi. Quaresma sağdan Konya ceza sahasına orta yağmuru başlattı.

Cenk'in ceza sahasında yalnız kaldığını gören Şenol Hoca yanına kenardan ısrarla Babel'i yolladı ve karşılığını daha 9. dakikada golle aldı. Üçlü defansa dönülerek Adriano sol kanada çekildi. Querasma'nın kestiği toplardan birine yetişen Oğuzhan, skoru 2-0'a taşıdı. Atiba'nın her zamanki iyi oyununa Oğuzhan ve Talisca'nın da etkili paslarla katılması sonrası Konya'nın Beşiktaş kalesine ilk gelişi ancak 38 dakikayı buldu.

Gelişen diğer ataklarda ise kaleci Fabri “Ben de buradayım” diyerek kaleyi kapadı. İlk yarıda kendine yapılan faullerden ve kaçırdığı gol sonrası oyundan düşen Cenk'e soyunma odası yaramıştı. “Bu takımın golcüsü benim” dedi ve Babel ve Quaresma'nın ikramlarını geri çevirmedi, penaltıyı da golle sonuçlandırdı. Takımda taşların yerine oturduğunu görmek aynı zamanda üçüncü yıldızı görmek gibiydi.