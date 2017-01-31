Best Balıkesir’de Culpepper döndü

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Best Balıkesir'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Randy Culpepper, Galatasaray Odeabank maçı öncesi özür dileyince affedilerek takımla birlikte çalışmaya başladı.

Best Balıkesir’de Culpepper döndü. Tecrübeli oyuncunun 4 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Mavi beyazlı ekipte 11 maçta görev yapan Culpepper, 14.7 sayı ortalamasıyla oynadı. ABD’li guard kadro dışı kaldıktan sonra Yeşil Giresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank maçlarını kaçırdı.

Öte yandan Best Balıkesir’de transfer arayışı sürüyor. Bir yabancı oyuncu daha transfer etme hakkı olan Balıkesir ekibi, bir süre önce gündeme gelen pivot Joey Dorsey’den büyük ölçüde vazgeçti. Kulüp Başkanı Gafur Çoymak, “Yabancı hakkımızı kullanacağız. Takıma uyum sağlayacak ve katkı verecek oyuncu arayışımız sürüyor” dedi.