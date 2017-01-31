Chelsea’den Dembele bombası

İngiltere Premier Lig'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Chelsea, Celtic'in yıldızı Dembele'yi transfer etmek için son dakika hamlesi yaptı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, forvet hattını güçlendirmek için gözünü yükseğe dikti. Celtic’in genç gol makinesi Moussa Dembele’yi renklerine katmak isteyen Maviler, bu transferi gerçekleştirmek için 40 milyon pound’luk bir bedeli gözden çıkarmak zorunda.

Celtic 38 maçta 20 kez fileleri sarsan Fransız futbolcuyu, 500 bin sterlin bonservis bedeli ile Craven Cottage takımından transfer etmişti. Chelsea Demebele’yi alamazsa Fernando Llorente’ye yönelecek.

SAKHO PALACE YOLCUSU

Salı günü bitecek olan ara transfer döneminde takımlar takviye çalışmalarına hız verdi. Crystal Palace, adı bu dönem Galatasaray ile de anılan Mamadou Sakho’yu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Southampton’dan gelen kiralama teklifini reddeden Fransız futbolcu, Liverpool’da sezon başından beri sorun yaşıyor. Sezon başındaki ABD kampına alınmayan başarılı savunmacı, eylül ayında sosyal medyadan takımdaki geleceği hakkında endişelerini dile getirmişti.

RANNOCHIA HULL CITY’DE

İngiltere Premier Lig’de Hull City, defans hattını Rannochia ile güçlendirdi. İtalyan futbolcu Inter takımından sezon sonuna kadar kiralandı. 28 yaşındaki futbolcu 2010’dan bu yana İtalya Milli Takımı’nda 21 kez forma giydi.

Inter’in 13 milyon Euro’ya aldığı savunma oyuncusu takımda istikrarlı bir performans gösteremedi.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER