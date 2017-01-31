Demba Ba resmen Beşiktaş’ta

Forvet arayışındaki Beşiktaş, İstanbul’a getirdiği eski futbolcusu Demba Ba ile resmen anlaştı. Çin ekibi Shanghai Shensua ile yapılan görüşmeler sonrasında Demba Ba’nın sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceği KAP’a bildirildi.
Temmuz ayında 31 yaşındaki oyuncunun bacağı kırılmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Demba Ba, Beşiktaş için detaylı bir sağlık kontrolünden geçmişti.
İşte Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı o açıklama:
“Demba Ba’nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.”