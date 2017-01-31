Dursun Özbek Şebinkarahisar günlerini anlattı

Giresun Şebinkarahisar doğumlu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da düzenlenen Şebinkarahisar Vakfı'nın 16. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurulda hemşehrilerine hitaben bir konuşma yapan Özbek, "Şebinkarahisarlı olduğumu söylemekten durur duyuyorum" dedi.

Hayatının en güzel günlerinin Şebinkarahisar’da geçtiğini söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “İnsanların bir hayat çizgisi var. Bu hayat çizgisinde çeşitli dönemler var. Cahillik dönemi, çocukluk dönemi, iş hayatı dönemi ve sona doğru gidiyorsunuz. Sizi temin ederim ki hayat çizgimin içindeki en unutulmaz hatıralar Şebinkarahisar’da geçti” ifadelerini kullandı.

“Çocukluk yıllarında İstanbul’da olmama rağmen o günkü dönemde bütün yaz tatillerim Şebinkarahisar’da, köyümde geçti. Hem köyümde hem de Şebinkarahisar’da hayat izlerim var” diyen Özbek, “Hasretle özlediğim tek şey, salı günleri Şebinkarahisar’a gitmek. Tabi salı günleri pazar kuruluyor ve ihtiyaçlar o zaman gideriliyor. Pazartesi geceleri uyumazdım. Çünkü, o günkü ifadeyle söylüyorum şehre iniyoruz. İsmi ‘şehir’ bakın. O gün akşama kadar olan zamanda bütün günü orada geçirmek hayatımdaki geçirdiğim en keyifli ve en tatlı günlerden biriydi. Şebinkarahisar’da saniyesi saniyesine geçirdiğim çocukluk dönemimin hiçbiri gözümden gitmiyor. Dünyada birçok yeri ziyaret ettim. Gittiğim her yerde de Şebinkarahisarlı olduğumu ve çocukluğumun bir kısmının da orada geçtiğini söylemekten iftihar ve gurur duyuyorum” diye konuştu.