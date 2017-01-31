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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
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En iyi yabancı Jan Olde Riekerink

2007-08 sezonunda Feldkamp yönetiminde 2.17 puan ortalaması yakalayan G.Saray’da, o tarihten sonra görev alan yabancı teknik direktörler arasında en iyisi ‘Riekerink Bey’ oldu.
10:1231 Ocak 2017
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En iyi yabancı Jan Olde Riekerink

Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Süper Lig'in ilk 19 haftasında topladığı 39 puanla, 2007-2008'de sarı-kırmızılı ekibi çalıştıran Karl Heinz Feldkamp'tan sonra en başarılı yabancı teknik adam oldu. Sarı- kırmızılı takımın şampiyon olarak tamamladığı sezon 28 hafta görevde kalan Alman çalıştırıcı, 61 puan toplayıp 2.17 ortalama yakalamıştı.

31 Ocak 2017 22 ayar Bruma Avrupa'nın 6 büyük liginde 23 yaş altı oyuncular arasında skora en fazla katkıda bulunan 4. isim olan Bruma, başta İngiliz devleri olmak üzere çok sayıda takımın ilgisini çekiyor. İlgili Haberi Oku

Oynattığı futbol ve oyuncu tercihleri ile eleştirilen Jan Olde Riekerink ise ligde 19 maçta 39 puan kazanarak 2.05 ortalama yakalamayı başardı. Hollandalı çalıştırıcı geride kalan 9 senelik süreçte Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi, Roberto Mancini ve Cesare Prandelli gibi önemli yabancı teknik adamları geride bırakmayı başardı.

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galatasaray Jan Olde Riekerink
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