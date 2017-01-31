Ergün Penbe’den Başkan Aktaş’a ziyaret

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor’un yeni teknik direktörü Ergün Penbe, Belediye Başkanı ve Kulüp Şeref Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

Geçen hafta İnegölspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Ergün Penbe, hafta sonu alınan galibiyetle camianın yüzünü güldürdü. Başkan Alinur Aktaş, haftalar sonra kazanılan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Futbolculuk döneminde önemli başarılara imza atan Ergün Penbe de, İnegölspor'a gönül veren herkesi tek tek ziyaret etmek istediğini ifade ederek, “Hafta sonu bir galibiyet aldık. Uzun bir aranın ardından 9 hafta sonra takım galip geldi. Bildiğiniz gibi ben de hocalığa ara vermiştim. Ama döndükten sonra gördüm ki o heyecanı, o aksiyonu özlemişim. Galip gelmek önemliydi. Çünkü önümüzde zorlu bir süreç var. Kalan 14 maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak takım halinde hedeflediğimiz yerlere ulaşacağız. Bunu başaracak güçte bir takımımız var. Ben onlara inandım. Oyuncularımla da konuştum. Transfer yapmayacağımı da söyledim kendilerine. Transfere vereceğimiz parayı onlara vermek istediğimizi söyledim. Onlardan da ekmek paralarına sahip çıkmalarını istedim. Oyuncularımız ilk maçta bizi mahcup etmediler. Çok koştular ve mücadele ettiler, daha çok istediler ve kazandılar. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde yine zorlu bir Ankaragücü maçı var. Orada da iyi oynatıp puan almak istiyoruz” diye konuştu.